İsmet İpek’in yeni kitabı, “Osmaniye’de 60’lı Yıllar” yayımlandı

Osmaniye’de yerel tarih ve kültür araştırmaları yapan emekli Adana Müze Müdürü İsmet İpek, dördüncü kitabı olan “Osmaniye’de 60’lı Yıllar” adlı eserini okurlarıyla buluşturdu. Yayımlanan kitapta, Osmaniye’nin 1960’lı yıllarını öncesiyle ve sonrasıyla anlatıyor. Merhum Kaymakamı Ali Arguvanlı’nın zengin arşivinden yararlanılarak yazılan kitapta devrin gazetelerine yansıyan haberler ve fotoğraflar yer alıyor. Yazar İsmet İpek, Osmaniye’nin yakın tarihinde 1960’lı yılların önemli olduğuna vurgu yaparak, “Bu yıllar Osmaniye’nin hızlı göç almaya, kentleşmeye ve sanayileşmeye başladığı yıllardır. Çevresindeki Ceyhan, Kozan, Kadirli ile gibi mütevazı ilçeler arasında nüfusça 4. sırada olan Osmaniye 1965’ten itibaren gelişmiş ve diğer ilçelerin önüne geçmiştir. Cebelibereket Vilayeti iken geliri giderine denk olmadığı için vilayet hakkı elinden alınan Osmaniye 1960’lardan itibaren büyük kazanımlar elde etmiş, Belediye Başkanı merhum Musa Şahin’in vefatı üzerine 1996 yılında Osmaniye yeniden vilayet haline gelmiştir.” dedi. İsmet İpek, “Osmaniye’nin yakın tarihini anlatan kitap için;“Bizim de tanık olduğumuz 60’lı yıllar hakkında asıl kaynağımız merhum Kaymakam Ali Arguvanlı zengin arşivini bana vermiştir. Osmaniye ile ilgili gazeteler, fotoğraflar, kaymakama gönderilen mektuplar kitaptaki bilgiler için birinci derecede önemli belgelerdir” diye konuştu. 1960’lı yılların efsane Kaymakamı Ali Arguvanlı’nın başarısının sadece devlet yardımlarını doğru ve yerinde kullanmasıyla sınırlı olmadığını kaydeden İpek şöyle devam etti: “Devlet yardımlarının yanı sıra uyguladığı ‘Toplum Kalkınması Metodu’ ile yani Osmaniye’nin ileri gelenlerine ve köylere kurdurduğu derneklerin ve birliklerin nakdi, ayni ve bedeni yardımları ile başarısını yükseltmiştir. Şehrin içme suyu borularını döşenirken Cumhuriyet Mahallesinden 400 TL, Rızaiye Mahallesinden 600 TL para toplandığını gazeteler yazıyor. Sanat Okulu yapılması için ‘On bin lira toplayın size yüz bin liralık okul yapayım’, Kütüphane yapılırken ‘Parolamız herkesin bir yevmiyesini vermesidir’ diyor, halkı teşvik ediyor. Köy okulları yaptırırken ‘Bir Okul Tahsisatı ile Üç Okul’ yaptıracağını söyleyip destek istiyor. Osmaniye’yi ev ev, köy köy dolaşıp destek istiyor. Lise binası da kurulan derneğin desteği ile gerçekleşmiştir. Hatta o yıllarda Belediye salonunda eğitim veren tek lise varken; Rahime Hatun Kız Enstitüsü, Erkek Sanat Enstitüsü, İmam- Hatip Okulu olmak üzere 4 lise açıyor. Bu bilgiler Osmaniye’nin eğitim tarihi için önemlidir. Şehrin 5 kilometre dışından geçmesi Bakanlıkça planlanan E5 Karayolunu şehir içine aldırılması, İskenderun’dan taşınması gereken Askeri Birliği Osmaniye’ye konuşlandırması, toprak sahada top oynayan gençler için Stadyum yaptırması, Kütüphane açtırması, pis kokan 3 umumi helanın fosseptiği için kanalizasyon yapılması, şehrin imar planı yaptırılması olmak üzere başarılı hizmetleri Osmaniye kent kültürü tarihi için önemlidir. 1960 yılında Osmaniye’ye tayin olan Kaymakam Ali Arguvanlı’nın 1964 yılında Taşköprü’ye tayini çıkması üzerine kendisini çok seven halkın direnişi sebebiyle gönderilmemesi, 1965 yılına kadar görevine devam etmesi Osmaniye’nin demokrasi tarihi için önemlidir.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE