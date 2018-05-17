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İsrail ve ABD’ye Erzin’de tek kişilik eğitimci tepkisi152 defa okundu

kategorisinde,17 May 2018 - 14:05 tarihinde yayınlandı
İsrail ve ABD’ye Erzin’de tek kişilik eğitimci tepkisi

Hatay’ın Erzin ilçesinde Eğitim-Sen Yönetim Kurulu üyesi Ersan Kayalık, Kudüs’te İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için tek kişilik eylem gerçekleştirdi.

ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşımasıyla başlayan gösteriler sırasında İsrail’in Filistinlilere yönelik katliama dönüşen saldırı olayları yurt genelinde alanları dolduran kalabalık İsrail ile ABD’yi şiddetle kınadı. Hatay’ın Erzin ilçesinde de İsrail’in 50’yi aşkın Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılarına tek kişilik protesto eylemi dikkat çekti.

Paşa İlkokulu öğretmeni, Eğitim-Sen Şubesi yönetim kurulu üyesi Ersan Kayalık tarafından Cumhuriyet Meydanı Atatürk büstü önüne Filistin bayraklı çelenk koydu.

Tek kişilik protesto eylemi yapan eğitimci Ersan Kayalık İsrail’in Filistin katliamın lanetleyen ve kınayan basın açıklamasını okudu. Bu sırada ana caddeden geçen araçlar da korna çalarak tek kişilik eyleme destek verdi

Haber:Adil Coşkuner/Erzin

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