Istanbul Bogazında Osmaniyeliler çıkartması

Osmaniyeliler dernegi ögrenci topluluğu istanbul temsilciliği 26 Mayıs günü iftar programı için istanbul Bogazında biraraya geldi .

Teknede yapılan iftar proğramında istanbulda okuyan Osmaniyeli öğrenciler birlik beraberliklerini güçlendirdi.İstanbul Oder öğrenci topluluğu başkanı Reşat Nuri Besnek; Bu zamana kadar Osmaniye’miz için hizmet etmekten dolayı büyük bir mutluluk duydum.Hemşerilerimizi bir araya getirmek için elimizden gelen herşeyi yaptık.Bu süreçte desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen dernek başkımız Talip Ersoy’a teşekkür ederim Diyerek sözlerini noktaladı.Ve sözlerinin sonunda görevi yeni Başkan Rabia Bardak’a teslim ettiğinİ belirtti.Reşat Nuri Besnek’e teşekkür plaketinin ardından sözü alan İstanbul Osmaniyeliler derneği öğrenci topluluğu yeni Başkan’ı Rabia Bardak;Bu görevi bana layık gördükleri için teşekkür ederim.Osmaniyemiz için çalışmak şereftir. Diyerek başkanlıkta ki ilk sözlerini söyledi. Yemeklerin ardından Semazen gösterisi ve yöremize özgü oyun havalarıyla eğlenceye devam edildi.Etkinliğin sonunda İftar programının gerçekleşmesinde büyük katkıları olan Osmaniye esnaflarından İlhan Pancar beye ve oğlu Mehmet Pancar Beye günü ölümsüzleştirmek adına plaket taktim edildi.