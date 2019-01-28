İstanbul’un En Prestijli Kültür Sanat Merkezi Açıldı

Sarıyer Belediyesi, kültür sanat merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Çağdaş ve modern mimari yapısıyla Maslak’ta hizmete giren Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nin (BKSM) resmi açılışı dünyaca ünlü piyano sanatçısı İdil Biret konseriyle yapıldı.

Sanata ve sanatçıya verdiği destekle, dev projeleri bir bir hayata geçiren Sarıyer Belediyesi, Maslak’ta Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’ni kültür-sanat ağına ekledi. Sanatın bin bir rengini öne çıkartarak, İstanbul’un en prestijli kültür merkezini bölgeye kazandıran Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve ekibi, Ana Hizmet Binası B Blok’ta inşa edilen Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nin resmi açılışını dün Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük piyanistlerden olan İdil Biret’in verdiği konserle gerçekleştirdi. Geceye, ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, duayen gazeteci Oktay Ekşi, haber spikeri Gülgün Feyman, tiyatro sanatçısı Yalçın Özden, usta yazar Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel ve iş kadını Dilek Terimer gibi iş, televizyon, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Usta piyanist açılışın ardından hakkında yazılan kitapları ve albümlerini sevenleri için imzaladı.

HER ŞEYİN BİR HİKAYESİ VAR

Açılışta konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “ Her şeyin bir hikayesi vardır diyoruz. Biz 2009 da bu hikayelerden binlercesiyle yola çıktık ve bu hikayeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi de bunlardan biri. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünden yola çıkarak, bu merkezi inşa ettik. Bu noktalara gelmek bizim için bir gurur. Biz bu işin en iyisini yaparak ne kadar cumhuriyetçi ve Atatürkçü olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk” şeklinde konuştu.

BÖLGEYE DEĞER KATIYOR

Modern mimarisiyle İstanbul’un en seçkin kültür ve sanat merkezi olan Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi, rahat ulaşım imkânı ve geniş otoparkıyla sanatseverlere büyük konfor sağlıyor. 650 koltuk kapasiteli salonu ve 300 metrekarelik fuaye alanıyla tiyatro, konferans, canlı performanslar ve özel oturumlar gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan merkez, İstanbulluların kültür sanat koridorunu genişletmiş oldu.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİ BİNADA HAYAT BULDU

Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın yeşil bina Breeam sertifikalı modeline uygun olarak inşa edilen Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde, geri dönüşüme giren tetrapak artıklarından yapılan suya dayanıklı, çevre dostu yüzde 98 oranında kâğıt içeren paneller kullanıldı. Fuaye alanının yer döşemesi ise geri dönüşümü mümkün olmayan tamperli cam atıklardan yapıldı. Merkez’de ayrıca kalabalık grupların çalışabilmesi için iki adet 150 metrelik prova alanı, 310 metrekarelik açık alan, 4 grup kulisi, 6 tek kişilik kulis ve 160 metrekarelik dekor deposu da bulunuyor. Konser ve canlı performanslara sahne olacak Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi, tüm etkinlikler için uygun bir akustiğe sahip. Merkez, aynı zamanda konferans tipi etkinlikler için 2 dil çevirili simültane sistemi ile donatıldı.