İşverenlere, istihdam teşvikleri anlatıldı

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü yetkilileri, çeşitli ortamlarda işverenlerle bir araya gelerek istihdam teşviklerini anlatmaya devam ediyor. Son olarak Anadolu Esnaf, Sanayici ve İşadamları Derneği (ANESİAD) Osmaniye Şubesinin istişare toplantısına katılan İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, işverenlere istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Altunkaynak ile İş ve Meslek Danışmanı Murat Işık toplantıda “Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği” kapsamında uygulanacak “İlave İstihdam” ve “Bir Senden Bir Benden” isimli teşviklerin detayları hakkında işverenlere bilgi verdi.

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

İl Müdürü Ahmet Altunkaynak işverenlere yaptığı konuşmada İlave İstihdam Teşvikiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “İlave İstihdam Teşviki kapsamında 2020 sonuna kadar 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle, vergi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getiriliyor. İmalat ve bilişim sektöründe asgari ücret üzerinden sağlanan sigorta prim desteği ilk kez prime esas kazanç yani brüt kazanç üzerinden ödenecek. Dolayısı ile bu sektörlerde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanacak. İmalat ve bilişim dışındaki sektörlerde ise ilave istihdam edilecek her bir çalışanın sigorta primleri ve vergisi asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olacak.”

BİR SENDEN BİR BENDEN TEŞVİKİ

İş ve Meslek Danışmanı Murat Işık ise küçük esnaf ve ticaret erbaplarına sağlanacak “Bir Senden Bir Benden” teşviki hakkında bilgi verdi. Işık, “Bu teşvik kapsamında 1 ile 3 çalışanı olan imalat işyerlerinin 2018 yılında mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş arası gençlerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren bir ay devlet tarafından ödenecek.” diye konuştu.