İYİ Parti Merkez ve Kadirli ilçe başkanları görevlerinden istifa etti

İyi Parti Kadirli İlçe Başkanı İlhan Köksal ve Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Ali İlteriş Mete, beraber düzenledikleri basın toplantısında partideki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Her iki başkanı adına açıklamayı Kadirli İlçe Başkanı İlhan Köksal yaptı. Musa Şahin Bulvarı üzerindeki parti binası önünde konuşan Köksal açıklamasında şunları söyledi: “İYİ Parti’nin ilçe başkanları olarak partimizin kurulduğu tarihten itibaren yüksek gayret ve sorumluluk göstererek, partimizi halkla buluşturduk. Mahalle, köy ve beldelerimizin tamamında teşkilatlanma sağladık. Tabiri caizse hamdolsun ki partimizin hamallığını yaptık. Henüz organize olmuş bir siyasi hareket değilken; başka bir partinin bünyesinde bir kurultay hareketi olarak ortaya çıktığımız zamandan, 24 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde milletvekili adaylarının belirlendiği sürece kadar artan halk desteği, maalesef adaylar belirlendikten sonra düşüşe geçmiş, parti mensupları arasında bir kopuşa vesile olmuş, ne yapsak da bu düşüş ve kopuşu engellemeye gücümüz yetmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanını belirlemek isteyen bir siyasi hareket, bizlerce başarısızlık olarak kabul edilecek oy oranlarıyla 24 Haziran seçimleri neticelenmiştir. Vekil adaylarının belirlenmesinde hiçbir istişare metodu izlenmediği için bu başarısızlığın müsebbibi yahut ortağı olarak nitelendirilmeye gönlümüz razı değildir. Gerek iş hayatımızdan, gerekse aile yaşantımızdan yada sosyal hayatımızdan tavizler vererek, bugüne kadar sürdürdüğümüz görevlerimizden vicdanen rahat bir şekilde ayrılıyoruz. Bizimle beraber yola çıkan, İYİ Parti’ye emeği geçmiş herkesten sizlerin vasıtasıyla helallik istiyoruz. Şükürler olsun ki bir koltuk, makam veya mevki sonrasında vücut bulmuş bir şahsiyetimiz yoktur. Türk Milliyetçisi ve Ülkücü olmak dışında da gözümüzde değeri olan bir makam yoktur. Mutlakın bilgisi, adı her ne olursa olsun hezimet yaratır. Göreceliliği, yanılgıyı kabul etmeyen tüm sistemler, totaliter kaynaklıdır. İYİ Parti kendisini tahakküm altına almak isteyen bu safralardan kurtulmalıdır. Türk milliyetçiliği sivil alanda bu tip siyasetçinin havsalasının alamayacağı kadar farklı bir noktaya çevrilmektedir. Gocuklu celep tipi siyasetçi buna öncülük edemez artık. Türk milli mefkuresinin tarihsel itirazları ve gelecek tahayyülüyle alakalı olmayan siyasi kadroların sandalye bulma, alan yaratma kaygısı her daim onur kırıcı olmuştur. Dileriz ki; Koray Aydın bey de bu yanılgısından bir an evvel döner. Osmaniye’nin en büyük iki ilçesinin ilçe başkanları olarak genel başkanımızla bir pazarlık konusu yapılmamak ve genel başkanımızın bir anlamda elini rahatlatmak üzere görevlerimizden affımızı istiyor ve şu anda sizlerin huzurunda istifa ediyoruz. Partimizin içindeki hesaplaşmaların belki de bizim istifalarımızla son bulacağını ümit ediyor ve yaklaşan yerel seçimlerden başka enerji harcanacak bir mesele olmaması gerektiğini bir defa daha hatırlatmak istiyoruz. Hepinize değerli katılımlarınız için bir defa daha teşekkür ederiz.”

Diğer yandan Köksal ve Mete ile birlikte bazı yönetim kurulu üyelerinin de görevlerinden istifa ettiği bildirildi.

Haber;İbrahim EMÜL – OSMANİYE