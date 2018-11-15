İYİ Partili Yücel: Yerel seçimlerde ittifak olmayacak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel, ülke genelinde her noktada iyi partinin belediye başkan adayı olacağını belirterek, “Seçim zamanı geldiği zaman bazı öngörüler olabilir. Şuanda görüşmeler, konuşmalar olmakta ve bununla ilgili ileriki zamanda bir açıklama yapılır. Ama öyle bir çerçevede, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu bir ittifak olmayacak.” dedi. “İyilik Kervanı Yollarda” projesini kapsamında Osmaniye’ye gelen Genel Başkan Yardımcısı Ersagun Yücel, İl Başkanı ve parti yöneticileri ile birlikte Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Gökhan Erkmen Toplantı Salonunda, yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yücel, Osmaniye adayı ile ilgili görüşmelerin olduğunu belirterek, “Elimizden geldiğimizce, buraya, hem projelerimizle, insan kaynaklarımızla, satış pazarlama ile her türlü desteği sağlayıp kaybedilmiş 10 yılı telafi etmek zorundayız. Osmaniye’de işsizlik oranı, borçlanma belli. Bunu önleyecek projeler belli, öyle çokta zor değil. Onunla ilgili hazırlıklarımızda tamam. Bizim adayımız, dünyayla bağlantısı olan, öngörülü, kreatif düşünceleri olan ve her kese hitap edecek bir kişiyi bulmaya çalışıyoruz, ki buldukta bir kaç kişiyle görüşmemiz var.İleriki günlerde açıklayacağız. Kaybedilmiş on yılı çok çalışaraktan inşallah telafi edeceğiz” diye konuştu. Osmaniye’nin diğer illere oranla çok gerilerde kaldığını belirten Genel Başkan Yardımcısı Yücel, “Bunun nedeni, yerel yönetimle iktidar arasındaki bağlantının kopması veya yerel yönetimin daha icracı olamamasından kaynaklanmaktadır. Çok enteresan teşvikler var. Yurt dışı, Avrupa birliği teşvikler bulunmakta ve yerel yönetimler kullanabiliyor. Ama ne yazık ki, bizim düşüncemiz Osmaniye bundan faydalanamadı, kullanamadı. Osmaniye olduğu yerden çok aşağılarda. Doğu batı ekseninde, hem kış turizmi var, hem kendine özgü bir tarihi var ve deniz turizmine çok yakın bir bölge. Osmaniye’miz daha iyi yerlerde olmalı.” dedi. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ise Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel ve beraberindeki partililere, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yerel seçimler öncesindeki çalışmalarında başarılar diledi.

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