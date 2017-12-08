MENÜ
Bugün: 09 ARALIK 2017 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 107.921
DOLAR 3,8387
EURO 4,5176
ALTIN 154,06
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Jandarma patlayıcı ve roketatar mühimmatı ele geçirdi923 defa okundu

kategorisinde, 08 Ara 2017 - 13:00 tarihinde yayınlandı
Jandarma patlayıcı ve roketatar mühimmatı ele geçirdi

Osmaniye’de, jandarma ekiplerince, kasım ayında icra edilen faaliyetlerde, 5 kilo patlayıcı ve 2 adet roketatar mühimmatı ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kasım ayında adli makamlarca hakkında yakalama emri çıkarılan toplam 83 kişinin yapılan yol kontrol ve aramalarında yakalandığı, bunlardan 4’ünün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Açıklamanın devamında ise şöyle denildi: “Meydana gelen olaylarda; 5 kilo patlayıcı madde, 1 adet havan, 2 adet roketatar mühimmatı, 6 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 247 adet hafif silah mühimmatı, bin 828 gram esrar ile 7bin 170 paket sigara ele geçirilerek adli makamlara teslim edilmiştir. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığının suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları devam etmektedir.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANYE

Paylaş

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ