Jandarma, yol kontrolünde kaçak sigara ele geçildi

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesi’nde, jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde, yol kenarında bekleyen 36 yaşındaki Hasan B.’nin yanındaki poşetten 360 paket gümrük kaçağı sigara çıktı. Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adana-Osmaniye E-90 Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada, yol kenarında yaya olarak beklemekte olan Hasan B.’nin durumundan şüphelenilerek kontrol edildi. Yapılan incelemede şahıs tarafından yol kenarına konulan siyah poşet içinde değişik markalarda toplam 360 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bilgi gözaltına alınan Hasan B. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 bin 40 lira idari para cezası kesildi.

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