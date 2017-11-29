MENÜ
Bugün: 02 ARALIK 2017 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 103.559
DOLAR 3,9133
EURO 4,6546
ALTIN 161,15
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Jandarma, yol kontrolünde kaçak sigara ele geçildi690 defa okundu

kategorisinde, 29 Kas 2017 - 16:55 tarihinde yayınlandı
Jandarma, yol kontrolünde kaçak sigara ele geçildi

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesi’nde, jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde, yol kenarında bekleyen 36 yaşındaki Hasan B.’nin yanındaki poşetten 360 paket gümrük kaçağı sigara çıktı. Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adana-Osmaniye E-90 Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada, yol kenarında yaya olarak beklemekte olan Hasan B.’nin durumundan şüphelenilerek kontrol edildi. Yapılan incelemede şahıs tarafından yol kenarına konulan siyah poşet içinde değişik markalarda toplam 360 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bilgi gözaltına alınan Hasan B. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 bin 40 lira idari para cezası kesildi.

Paylaş

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ