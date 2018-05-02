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Jandarmadan kaçan minibüsten 420 paket kaçak sigara çıktı37 defa okundu

kategorisinde,02 May 2018 - 19:11 tarihinde yayınlandı
Jandarmadan kaçan minibüsten 420 paket kaçak sigara çıktı

Osmaniye’de jandarmanın oluşturduğu uygulama noktasından kaçan ve kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan minibüsten 420 paket kaçak sigara çıktı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cevdetiye Beldesi Toprakkale Yol ayrımında, kaçakçılık olaylarının önlenebilmesine yönelik şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde çalışma başlatıldı. Bu sırada uygulama noktasına yaklaşan ve ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan minibüs kovalamaca sonunda yakalandı. Araçta yapılan aramada, değişik markalarda 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Suriye uyruklu sürücü E.K.’ya (34) kaçak sigara paketi başına 14 lira olmak üzere 5 bin 880 lira, olayda kullanılan araca ise 1345 lira idari para cezası uygulanıp, 15 gün süreyle trafikten men edildi. Jandarma, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda soruşturma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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