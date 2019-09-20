Jandarma’dan Kadirli ve Sumbas’ta uyuşturucu operasyonu

Osmaniye İl Jandarma komutanlığı ekiplerince, Kadirli ve Sumbas İlçelerinde düzenlenen operasyonlarda, çok miktarda kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bir duyum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünde ikamet eden F. T.’nin evinde baskın düzenlendi. İkamette ve eklentilerinde narkotik köpeği ‘Dora’nın da katılımıyla yapılan aramada 22 kilo esrar maddesi, 35 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Diğer yandan Kadirli İlçesine bağlı Kiremitli Köyünde O.S.’nin evinde yapılan aramada ise 12 kök kenevir bitkisi, 36 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili ikamet sahipleri F.T. ve O.S. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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