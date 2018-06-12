Jandarmadan kenevir operasyonu

Osmaniye Merkez ve Sumbas İlçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda, toplam 832 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışma sonucunda Yarpuz Köyünde ikamet eden şüpheli C.A. (58) ve Ö.E.’nin (59) evinin bulunduğu bahçelerde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Belirtilen adreslerde yapılan aramada, boyları 20-110 cm arasında değişen, 8’i kurutulmuş vaziyette, 768 kök ve Sumbas’a bağlı Gaffarlı Köyünde ikamet eden şüpheli A.H.’nin (36) ikametinde ise boyları 50-100 cm arasında değişen 64 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Jandarma tarafından, kenevir bitkilerine imha edilmek üzere el konulurken, olayla ilgili C.A., Ö.E. ve A.H. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE