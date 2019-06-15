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Jandarma'dan silah sergisi ve eğitimli köpek gösterisi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Jandarma’dan silah sergisi ve eğitimli köpek gösterisi32 defa okundu

kategorisinde,15 Haz 2019 - 16:19 tarihinde yayınlandı
Jandarma’dan silah sergisi ve eğitimli köpek gösterisi

Osmaniye’de, Jandarma Teşkilatının 180’inci Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açılan silah ve teçhizat sergisi ile iz takip ve narkotik köpeklerinin gösterisi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Park 328 Alışveriş Merkezi’nde açılan sergide, modern silah ve teknolojik teçhizatlar, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından vatandaşlara tanıtıldı. Ayrıca jandarma personelleri tarafından bilgilendirici el broşürlerinden, çocuklara ise “hatalı sürücüye kırmızı düdük” projesi kapsamında çocuklara kırmızı düdük ve şapka dağıtıldı. Bir çok kişi ilk kez gördükleri bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, askerlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirip, yakından görme fırsatı buldukları silahları ise cep telefonları ile kaydettiler. Program öncesinde vatandaşlara eğitimli köpekleri hakkında bilgi veren İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, “Dora, uyuşturucu tespit köpeği, Baron ise iz takip köpeğimizdir. Zaman zaman basında duyulduğu gibi kaybolan birileri olduğu zaman onları bulan iz takip köpekleri var, baron’un işi kaybolan insanları bulmaktır. Dora’nın işi de çocukları gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine fırsat vermemektir. Onların nasıl eğitim aldıklarını bugün çocuklarımıza bir gösterile sunacağız.” dedi. Daha sonra ise narkotik köpeği ‘Baron’ ve İz takip köpeği Dora’nın gösterisi ilgiyle izlendi. Büyük alkış alan gösteriler sonunda çocuklar köpeklere dokunurken aileleri ise bu anı bol bol fotoğrafladılar.

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