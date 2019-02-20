Janrama uyarıcı hap yakaladı

Osmaniye’de jandarma ekiplerince oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan araçtan Bin 12 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele çalışmaları kapsamında, D400 karayolu Çardak Köyü mevkiinde uygulama noktası oluşturuldu. Şüphe üzerine arama noktasında durdurulan otomobilde yapılan incelemede, paketler halinde değişik markalarda toplam, bin 12 adet cinsel içerikli uyarıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar ve ele geçirilen uyarıcı haplar ile ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi doğrultusunda adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı kapsamında sürdürülen operasyonların, aralıksız ve kararlılıkla devam edilmekte olduğu bildirildi.