Kaba yem ihtiyacının yüzde 79’u karşılanmakta

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, il genelinde slajlık mısır ve diğer yem bitkilerinden elde edilen üretim ile hayvan beslenmesinde kullanılan kaliteli kaba yem ihtiyacının yüzde 79’unun karşılanmakta olduğunu söyledi. Müdür Sağlam, Çardak Köyünde Slajlık Mısır hasadını yerinde görerek, çiftçilerle yem bitkileri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Osmaniye il genelinde 2000’li yıllarda yem bitkisi ekilişinin yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi ve Yem Bitkilerine verilen desteklerin arttırılması ile beraber çok hızlı yükseliş gösterdiğini söyledi. Osmaniye ilindeki 80 bin 386 büyükbaş ve 225 bin 770 küçükbaş hayvanların beslenmesinde 251 bin 781 ton kaba yem ihtiyacının ortaya çıkmakta olduğunu ifade eden İbrahim Sağlam, “Son yıllardaki Slajlık Mısır ekilişleri ile bu kaba yem ihtiyacının 44.406 tonluk kısmı karşılanmış olup, bu oran kaliteli kaba yem ihtiyacının yüzde 15’nin Slajlık Mısır ekilişi ile karşılandığını ortaya koymaktadır. Ayrıca diğer yem bitkilerinden yonca, fiğ, saman, yer fıstığı ve mısır sapından elde edilen kaliteli kaba yem ile de ilimizdeki hayvanların beslenmesinde kullanılan kaba yem ihtiyacının yüzde 64’ü karşılanmaktadır. İlimizde Slajlık mısır ve diğer yem bitkilerinden elde edilen üretim ile hayvan beslenmesinde kullanılan kaliteli kaba yem ihtiyacının yüzde 79’u karşılanmaktadır.” dedi. Yem bitkilerinin artışının sağlanmasında üreticilerin alet ekipman ihtiyaçlarının Bakanlık tarafından yürütülen hibe programlarıyla karşılanmasının, üreticilere yem bitkisi ekiliş destek miktarlarının arttırılmasının etkili olduğuna değinen Sağlam şöyle devam etti: “İlimizde Yem Bitkileri Ekiliş desteklemeleri kapsamında, 2017 yılında 650 çiftçimize 18 bin 811 dekar alanda 1 milyon 420 bin 728 TL Yem Bitkisi ekiliş desteği verilirken, 2018 yılında 725 çiftçimize 20 bin 650 dekar alanda 1 milyon 857 bin 475 TL Yem Bitkisi ekiliş desteği verilmiştir. 2019 yılında yem bitkileri ekilişi özellikle Slajlık Mısır ve Yonca ekilişlerinin artış göstermesi nedeniyle Yem Bitkisi ekilişinin bir önceki yıla göre yüzde 20 artış göstereceği tahmin edilmektedir. Ülkemiz hayvancılığının gelişmesi için Yem Bitkilerinin yetiştirilmesi ve kaba yem açığının bu şekilde giderilmesi, dolayısıyla maliyetlerin düşürülmesi ile beraber hayvancılık işletmelerinin karını artıracağı, bununda ülkemiz milli gelirine önemli katkıda bulunacağı aşikârdır.”

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