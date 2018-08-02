Kaçak sigaralarla yakalanan kadına 2.8 Bin lira ceza

OSMANİYE’nin Toprakkale ilçesinde yaya olarak beklemekte olan kadının elindeki poşetlerden 200 paket kaçak sigara çıktı. 26 yaşındaki H.B.’ye her bir paket için 14 lira olmak üzere 2 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Organize Sanayi Bölgesinde icra edilen devriye görevi sırasında, yol kenarında bekleme yapan H.B. isimli kadın şüphe üzerine kontrol edildi. Elindeki siyah poşetleri inceleyen ekipler, gümrük kaçağı değişik markalarda 200 paket sigara ele geçirdi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda, genç kadın ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 2 bin 800 lira para cezası uygulandı.

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