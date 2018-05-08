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Kaçak sigaralarla yakalanan şahsa 5 bin 600 lira ceza138 defa okundu

kategorisinde,08 May 2018 - 15:22 tarihinde yayınlandı
Kaçak sigaralarla yakalanan şahsa 5 bin 600 lira ceza

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, yolda beklerken kaçak sigaralarla yakalanan şahsa 5 bin 600 lira idari para cezası kesildi. İlçeye bağlı Arslanpınarı köyü E-90 Otoyolu Gişeleri çıkışında rutin yol uygulaması yapan Jandarma ekipleri, bekleme yapan 39 yaşındaki O.Ç.’nin elinde siyah poşetlerden şüphelenerek arama yaptı. Yapılan kontrolde; poşetlerin içinde değişik markalarda 400 paket kaçak olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili Osmaniye Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Şüpheli O.Ç.’ye ise 5 bin 600 TL para cezası uygulandı. O.Ç’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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