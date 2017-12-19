Kaçak sigarayla yakalanan kadın sürücüye 136 bin lira ceza

Osmaniye’de jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilden 9 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirilirken, kadın sürücü 23 yaşındaki Mirze Y.’ye 136 bin 780 lira idari para cezası uygulandı. Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lalegölü Köyü mülki sınırları içinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, otoyol kenarında bulunan stabilize yol üzerinde park edilmiş şekilde bulunan M.Y.’ye ait 01 DTS 48 plakalı araçta şüphe üzerine arama yapıldı. Otomobilde yapılan detaylı incelemelerde değişik markalarda 9 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgisi doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, ayrıca 27 No’lu Özel Tüketim vergisi (ÖTV) Genel Tebliği kapsamında, paket başı 14 lira olmak üzere 136 bin 780 lira idari para cezası tutanağı düzenlendiği öğrenildi.

Paylaş