Kaçak sigarayla yakalanan TIR sürücülerine para cezası

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, jandarmanın uygulama noktasında durdurulan üç ayrı tır sürücüsüne, araçlarından çıkan 3 bin 137 paket gümrük kaçağı sigara için toplam 43 bin 918 lira para cezası kesildi. İlçeye bağlı Sayhüyük köyü E-90 Otoyolu girişi kavşağında alınan bir duyum üzerine yol uygulaması yapan Jandarma ekipleri, kontrol noktasına gelen; A.S. (34), F.S. (22) ve D.S. (23) idaresindeki üç ayrı çekiciye bağlı dorseyi şüphe üzerine durdurdu. Araçlarda yapılan detaylı aramalarda, değişik markalarda toplam 3 bin 137 paket değişik markalarda kaçak olduğu değerlendirilen bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayda kullanılan araçlar hakkında tedbir kararı bulunduğu için yediemin parkına çekilerek muhafaza altına alınırken, şüpheliler A.S., F.S. ve D.S. hakkında her bir paket için 14 lira olmak üzere 43 bin 918 lira para cezası uygulandı. Şahıslar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)