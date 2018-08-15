Kadın çiftçiler safran soğanlarını toprakla buluşturdu

Osmaniye Kadın çiftçiler, Karabük Safranbolu’dan temin edilen 110 kilo safran soğanını toprakla buluşturdu. Hasanbeyli ilçesine bağlı Yanıkkışla Köyünde safran bahçesi kurmak için hazırlanan 1 dekarlık alana Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları nezaretinde kadın çiftçiler tarafından safran soğanlarının dikimi gerçekleştirildi. Dikimi yapılan bu soğanların ise ekim-kasım aylarında çiçek açmasının beklendiği kaydedildi. İl Müdürü İbrahim Sağlam, kadın çiftçilere daha verimli bir tarım için bilgi ve yöntem sağlamak, kaynakları daha etkin yönetebilmek, kullanabilmek, yeni teknolojileri öğretmek ve uygulatmak amacıyla Bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı desteği ile “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor” programı yürütülmekte olduğunu söyledi.

İL TARIMINA UYGUN OLDUĞU GÖZLEMLENDİ

Program kapsamında “Osmaniye’de Kadın Eliyle Safran Yetiştiriciliği” projesi hazırlandığını ve 2017 yılı içerisinde uygulamaya konulduğunu aktaran Müdür Sağlam, “2017 yılında Bakanlığımızca projemize 29 bin 250 lira tahsis edilmiştir. Proje kapsamında Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerimizde 3 farklı alanda kadın çiftçilerimize safran bahçeleri kurulmuştur. İlimizde kurulan denemelerin neticesinde safran bitkisinin ilimiz tarımına uygun olduğu gözlemlenmiştir. Başarılı sonuçlar neticesinde safranın Osmaniye ilinde yaygınlaştırılması amacıyla 2018 yılında da Bakanlığımız tarafından 20 bin 650 lira ek bütçe tahsis edilmiştir.Tahsis edilen bütçe doğrultusunda Karabük Safranbolu’dan 110 kg safran soğanı temin edilmiştir.” dedi.

SAFRAN YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU AÇILDI

Proje kapsamında ayrıca ağustos ayı içerisinde Hasanbeyli İlçesi Yanıkkışla Köyünde “Safran Yetiştiriciliği yani çiçeklerinden faydalanılan ilaç ve baharat bitkileri kursu da açıldığın söyleyen Sağlam şöyle devam etti: “Kurs, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi destekli olarak 06-31 Ağustos 2018 tarihlerinde açılmış olup 24 kadın çiftçiye teorik ve uygulamalı safran yetiştiriciliği eğitimi verilmektedir.Kursun toplam süresi 11 iş günüdür.Kursa, safran yetiştiriciliğine ilgi duyan kadın çiftçiler katılmaktadır. Kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Safran, gıda, boya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılmakta ve kanser tedavisinde umut vaat ettiğinden dünyanın en pahalı baharatlarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Nitekim safranın gramı, altına eşdeğerdir ve kilosu uluslararası pazarda 13 bin dolar civarındadır. Safran Hititlerden itibaren Anadolu’da bilinen, Osmanlılar döneminde ise yurt dışına ihraç edilen bir bitkidir.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE