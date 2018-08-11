Kadın Çiftçiler, Yalova’da gül yetiştiriciliği eğitimi aldı

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ile kadın çiftçiler , Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne düzenlenen teknik gezide kesme gül yetiştiriciliği hakkında eğitim aldılar. Üç günlük eğitimler sonunda katılımcılara belgeleri Enstitü Müdürü Dr. Yılmaz Boz tarafından verildi. Eğitim programında bölgenin en büyük alanına ve çeşitliliğine sahip olan Yalova Garden firması, Salman Çiçekçilik, Akgün çiçekçilik ve gül yetiştiriciliği kapsamında, çeşitliliği bol olan birçok sera ziyaret edilerek gül yetiştiriciliği hakkında bilgi alış verişinde bulunulduğu kaydedildi. Teknik gezinin, “Gül Bahçesinde Yeşeren Umutlar Projesi” kapsamında kadın çiftçilerin mesleki beceri kazanmaları sağlanarak, tarımda kadın istihdamını arttırılması ve girişimciliğe teşvik ederek ilin kalkınmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

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