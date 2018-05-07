Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde kadın çiftçilere biber fidesi dağıtıldı.Kaymakamlık, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğü tarafından Lalegölü Köyünde yaşayan kadın çiftçilere yönelik, sosyal riski azaltmak, “Lalegölü Biberini” yeniden canlandırmak, turşuluk biber yetiştiriciliğini teşvik etmek ve kadın çiftçilerin ekonomik gelir seviyelerine katkıda bulunmak amacıyla bir proje gerçekleştirildi. Bu proje kapsamında toplam 18 kadın çiftçiye, 1 dönüm alanda 4 ton verim sağlayan; Sarı Stone Süs Biberi ve Çorbacı türü turşuluk olmak üzere 61 bin adet fide dağıtımı yapıldı. Dağıtım törenine Kaymakam V. Mehmet Kaya, İlçe Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Yalçın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Murat Akyıldız ve Lalegölü Köyü Muhtarı Ahmet Dayangaç katıldı.

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