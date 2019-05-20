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Kadın çiftçilere biber fidesi dağıtıldı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Kadın çiftçilere biber fidesi dağıtıldı9 defa okundu

kategorisinde,20 May 2019 - 17:14 tarihinde yayınlandı
Kadın çiftçilere biber fidesi dağıtıldı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesine bağlı Lalegölü Köyü’nde, kadın çiftçilere 41 bin kök, biber fidesi dağıtımı yapıldı. Kaymakamlık, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerçekleştirilen projenin, bölgede yaşayan kadın çiftçilere sosyal riski azaltmak, “Lalegölü Biberini” yeniden canlandırmak, turşuluk biber yetiştiriciliğini teşvik etmek ve kadın çiftçilerin ekonomik gelir seviyelerine katkıda bulunmak olduğu kaydedildi. Biber fidesi dağıtım törenine, Kaymakam Ali Yıldırım’ın yanı sıra, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Toprakkale Belediye Başkanı Mehmet Daşöz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Yalçın, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Akyıldız ve Lalegölü Köyü Muhtarı Mehmet Çatal katıldı. Kaymakam Yıldırım, kadın çiftçilere, bereketli bir üretim sezonu dileyip, bol kazanç temennisinde bulundu. Teknik personeller tarafından fide dağıtımı yapılan kadın çiftçilere biber yetiştiriciliği hakkında teknik bilgi verildi.

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