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Kadın çiftçilerin gül seralarında üretime başlandı177 defa okundu

kategorisinde,29 Oca 2019 - 17:07 tarihinde yayınlandı
Kadın çiftçilerin gül seralarında üretime başlandı

Osmaniye Merkeze bağlı Değirmenocağı Köyü’nde kadın çiftçilere yönelik kurulan gül seralarında üretime başlandı. Tarım ve Orman il Müdürü İbrahim Sağlam, “Gül Bahçesinde Yeşeren Umutlar Projesi” kapsamında kurulan üretim seralarına ziyaret ederek kadın çiftçilerle bir araya geldi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Müdür Sağlam, Bakanlığın İl Özel İdare Projeleri çerçevesinde hazırlanıp kabul edilen ve uygulamaya konulan proje kapsamında, kadın çiftçiler için kurulan 1 dekar kesme gül serası ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen “Gül Kokulu Eller” adlı proje çerçevesinde yaptırılan 500 metrekarelik plastik kesme gül serasını gezdi. Üretim yapan kadın çiftçilerin çalışmalarıyla yakından ilgilenen İbrahim Sağlam, üretici ve girişimci ruha sahip kadınların tarımın her alanında daha aktif bir rol almalarını ve uygulanabilecek projelerinin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak Tarımda Kadın Girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmanın tarım ekonomisine katkısının büyük olacağını vurguladı. Müdür Sağlam, ayrıca kadın çiftçilere, kooperatif kurma yolunda girişimlerde bulunmaları için gereken tüm teknik desteğin sağlanacağını sözlerine ekledi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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