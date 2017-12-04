Kadın-erkek fırsat eşitliği eğitimleri tamamlandı

Osmaniye Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Geçici Birimi tarafından düzenlenen ‘kadın erkek fırsat eşitliği farkındalık programı’ eğitimleri tamamlandı. Uzman Dilşad Sağlam tarafından 6 oturum şeklinde verilen eğitimler, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Osmaniye-Kadirli-Düziçi Devlet Hastaneleri, Osmaniye-Kadirli Ağız Diş Sağlığı Merkezleri ve Bahçe Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi çalışanlarına yönelik yapıldı. Eğitimlerde konuşan Sağlam, kadınların iş hayatına eşit fırsatlarla katılmasının sürdürülebilir kalkınma için hayati önem taşımakta olduğunu belirterek, ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların çalışma hayatına daha etkin ve aktif katılımının önemli toplumsal faydaları da beraberinde getirdiğini söyledi. Küreselleşen dünyada Türkiye’nin güçlü bir aktör olarak yer alması için hayatın her alanında olduğu gibi iş yaşamında da kadın erkek eşitliğinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu aktaran Sağlam, “Toplumsal statüyü belirleyen temel faktörler: Eğitim düzeyi, Sağlık Durumu ve Gelir getiren bir işte çalışmadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10.Maddesi herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” dedi. Eğitimlerde, ülkede kadının parlementodaki temsil oranı, Kamu Kurum ve kuruluşlarındaki özellikle yönetici pozisyonlarındaki mevcut durumu ayrıca özel işletmelerdeki işçi ve yönetici pozisyonundaki çalışanların durumu, sorunları ve yönetici pozisyonundaki erkek-kadın oranı karşılaştırmalarına değinildi. Ayrıca, kurulan bu birimle sağlık tesisleri çalışanları için önemli bir konu olarak tespit edilen çalışma hayatında fırsat eşitliği kavramı hakkında bilinç düzeyini arttırmanın tüm sağlık çalışanları tarafından kavranmasının sağlanması ile hem iş hem sosyal hayatta kadınlara her konuda eşit davranılması tanımının benimsenmesi amaçlandığı kaydedildi.

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