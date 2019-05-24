Kadın personellere, kanser ve şiddet eğitimi

Osmaniye Belediyesi’nde çalışan kadın personellere yönelik, kanser erken teşhis ve kadına yönelik şiddet eğitimi verildi. Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Hayat Merkezi (KETEM) iş birliğinde Belediye Hizmet binası eğitim salonunda düzenlenen bilinçlendirme eğitim seminerine Dr. Nur Başak, Sosyal Hizmet Uzmanı Caner Fuat Kurt ve Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlusu Alican Mansuroğlu konuşmacı olarak katıldı. Seminerde, katılımcılara Sağlıklı Hayat Merkezinin tanıtımı, kanser erken teşhis tarama ve eğitim konusunda farkındalık eğitimi ve kadına yönelik şiddet konusunda bilgiler sunuldu. Seminere katkı ve katılımlarından dolayı Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Hayat Merkezi’ne ve tüm personellere teşekkür eden Belediye Başkanı Kadir Kara, her bireyin erken teşhis konusunda daha duyarlı olmasını gerektiğini ve Sağlıklı Hayat Merkezini mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini vurgulayarak kadına yönelik şiddetin artık son bulması temennisinde bulundu. Erken teşhisin önemine vurgu yapan eğitimciler, tüm katılımcıları Osmaniye Sağlıklı Hayat Merkezi’ne davet etti. Düzenlenen eğitime Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Teke ve Belediyede görev yapan kadın personeller katıldı.

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