Kadın taraftarlardan “Şiddete hayır” yürüyüşü

Osmaniye’de bir gurup kadın taraftar, “Kadına şiddete hayır” yürüyüşü düzenledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.Lig 2. Grupta mücadele eden Osmaniyespor Futbol Kulübü’nün kendi sahasında oynadığı Karşıyakaspor maçı öncesinde Musa Şahin Bulvarı üzerinde toplanan taraftarlar, taşıdıkları “Kadına şiddete sıfır tolerans”, “Yeryüzünde gördüğün her şey kadının eseridir” ve “Kadına şiddet insanlığa ihanettir” yazılı pankartlarla 7 Ocak şehir stadyumu girişine kadar yürüdü.

Osmaniyespor FK Amanos Melekleri Grubu adına açıklamada bulunan Şevval Elif Erat, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dikkat çekmek için yürüyüş yaptıklarını söyledi. Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten Erat, “Osmaniyespor Amanos Melekleri olarak “Kadına yönelik şiddete hayır” etkinliği için bir araya gelerek yürüyüşümüzü yaptık. Kadına yönelik şiddet yaygın, toplumsal ve çok boyutlu bir sorundur. Şiddet davranışı sadece fiziksel içerikli şiddeti değil, sözel ve psikolojik tacizi de içeren davranışlar ile birine bilerek rahatsızlık veya fiziki olarak zarar vermeyi içermektedir. Kadına yönelik şiddetin nedenleri incelendiğinde, toplumun kadına ve erkeğe bakış açısı, ekonomik problemler, biyolojik ve psikolojik nedenler öne çıkmaktadır. Şiddet sonuçlarıyla sağlığı derinden etkileyen adeta bir yıkımdır. Kadına yönelik şiddetin nedenleri, çeşitli etkileri araştırılıp, şiddetin önlenmesinde eminiz ki devletimiz daha da kalıcı adımlar atacaktır. Bizler kadın taraftarlar olarak tabi ki sporda da şiddete karşıyız. Gerek saha içerisinde ve gerekse saha dışarısında sözlü ve fiziki şiddete hayır diyoruz.” dedi. Karşılaşma süresince kadın taraftarlar sık sık ‘Şiddete hayır’ sloganı attı.