Kadın taraftarlardan ‘Şiddete hayır’ yürüyüşü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.lig 3.grupta mücadele eden Osmaniyespor Futbol Kulübü, 7 Ocak şehir stadyumunda karşılaştığı Cizrespor maçı öncesinde bir grup kadın taraftarlar, ‘şiddete hayır’ yürüyüşü düzenledi. Stadyumun dışında toplanan grup, ellerinde taşıdıkları ‘Sessiz kalma suça ortak olma’, ‘Küfre hayır’, ‘Kadını seven demokrasiyi korur’, ‘Şiddete şiddetle karşı koy’, ‘Spora evet şiddete hayır’ ve ‘Haklı şiddet yoktur’ yazılı pankartlarla bir süre yürüdü. Daha sonra stat girişinde ‘Osmaniyespor Amanos Melekleri Grubu’ adına konuşan Şevval Elif Erat, toplumda kadına şiddetin önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekmek için yürüyüş yapıldığını ifade etti. Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Erat, “Osmaniyespor’un kadın taraftarları olarak öncelikle kadına şiddete hayır diyoruz. Bunun yanı sıra tabi ki sporda da şiddete karşıyız. Gerek saha içerisinde ve gerekse saha dışarısında sözlü ve fiziki şiddete hayır diyoruz. Bu gün tribünlerdeki yerimizi alarak takımımızı destekleyeceğiz. Sporda dostluk, kardeşlik, centilmenlik kazansın diyoruz. Temennimiz Osmaniyesporumuzun kazanmasıdır” dedi. Bu arada futbolcular ise “Kudüs kırmızı çizgimizdir” pankartı ile sahaya çıkarken 7 Ocak Taraftarlar Derneği tarafından hazırlanan “Kudüs halkı davamız, Kudüs haklı davamızdır” pankartı açıldı. Karşılaşma süresince kadın taraftarlar sık sık ‘Şiddete hayır’ sloganı attı.

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