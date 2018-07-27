Kadına yönelik şiddetle mücadele anlatıldı

Osmaniye Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda ‘Kadına Yönelik Şiddet’ konulu seminer düzenlendi. Programa, Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Osmaniye KYK il Müdürlüğünde çalışan personeller ve kadınlar katıldı. Şiddet Önleme Merkezi Psikologu Emre Alpaslan, yaptığı sunumda, bakanlığın kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal çalışmalar, eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi başlıkları altında çok boyutlu ve tüm tarafların katkısı ile kararlılıkla sürdürmektedir.” dedi. 2018-2021 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının hazırlanıp, aralık ayında Valilik Makamınca onaylanarak yürürlüğe girdiğini aktaran Alpaslan, “İl Eylem Planı kapsamında çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda 2017 yılında İl Müdürlüğümüze bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile farkındalık çalışmaları yürüttük yürütmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Seminer, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkez Müdürlüğü’nde görevli Sosyal çalışmacı Merve Altınışık tarafından verilen slayt gösterimi ile son buldu.

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