Kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı onaylandı

Osmaniye’de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2018-2021 İl Eylem Planı onaylandı. Planının görüşüldüğü toplantı Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı. Valilik Rahime Hatun Toplantı Salonunda düzenlenen toplantının başında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın ilk defa 2012-2015 yıllarını kapsayacak şekilde yapıldığını, daha sonra ise 2016-2020 dönemini kapsayacak şekilde güncellendiğini söyledi. Sözlerinin devamında ildeki uygulamadan söz eden Coşkun, ilimizde 2018-2021 yıllarını kapsayacak şekilde il eylem planı çalışması başlatıldığını söyledi. Osmaniye’de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) sekretaryasında 4 günlük Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çalıştayının yapıldığını belirten İl Müdürü Coşkun, “Teknik kurulumuzun oluşturduğu İl Eylem Planımızın taslağı Bakanlığımıza ön inceleme için gönderilmiş ve ön incelemede uygun görülmüştür. Bu doğrultuda, bugün, Komisyon Toplantımızda eğer uygun görülürse, onaylanırsa bundan sonraki süreçte 2018-2021 yılları arasında Osmaniye Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı uygulanacaktır.” diye konuştu. Vali Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Osmaniye İl Eylem Planı çalışmaları kapsamında tüm paydaşların bir araya gelerek çalışma yürüttüklerini ifade etti. Vali Coşkun, “Konu ile ilgili düzenlenen Çalıştay’da konu tüm detaylarıyla tartışılıp, değerlendirildi. Tüm paydaş kurumlarımızın temsilcilerinin bulunduğu bu toplantımızda gerekli değerlendirmeyi yaparak karara bağlayacağız ve Eylem Planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu. Toplantının devamında ŞÖNİM Müdürü Serap Durucan ise ŞÖNİM hakkında bilgi vererek, “ŞÖNİM’lerin hizmet alanı 3 ana başlık altında toplanmaktadır; şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hizmetler, şiddet mağduru kişilere yönelik verilen hizmetler ve şiddet uygulayan/uygulama ihtimali olan kişilere yönelik hizmetler. İlimizde 2017 yılında yapılan hizmetlerden, toplamda kadın, erkek ve çocuk olmak üzere 4 bin 224 kişiye ulaşılmış, özellikle şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmet verilmiştir” dedi. Toplantının sonunda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı’nın uygulanmasında tüm kurumlara önemli görevler düştüğünü ifade ederek, “Bundan sonraki süreçte şiddetsiz bir toplum diliyoruz. Toplantıya katılım ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” diyerek toplantıyı bitirdi.

Paylaş