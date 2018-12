Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri

Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının 2018 yılı Faaliyet Planı doğrultusunda “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu eğitim semineri düzenledi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ndeki programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç ile Osmaniye Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet İşıker, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nün Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği ve bunun dünyada kutlanmasını sağlayan özel bir gün olduğunun belirtildiği seminerde OKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç da kısa bir konuşma yaptı. Dayangaç, “Kadına Yönelik Şiddet konusunda devletimizin, kamu kurumlarının ve Üniversitelerimizin sergiledikleri yaklaşımlar ve yapılan farkındalık eğitimleri geçmiş yıllara göre çok fazlaca dikkat çekiyor ve etkili olduğunu düşünüyorum. Kadınımız, tarihte de günümüzde de çok güçlü. Her zaman her yerde onure edilmesi, taltif edilmesi gereken Anadolu kadınlarımız bulunuyor. Üniversitemiz olarak bu programları önemsiyor ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine her zaman getiriyoruz. Bu farkındalık eğitimlerine her zaman Üniversitemiz yer verecektir. Kadınlarımız her zaman el üstünde tutulması gerekir.” diye konuştu. Şiddetin tanımı ve türlerini kapsayan film gösterimi ile devam edilen eğitim seminerinde daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Uzmanı Merve Altınışık ile Psikolog Özlem Direk Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin önemini vurgulayan sunumlar yaptı. Program, katılımcıların sorularının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Altınışık ile Psikolog Özlem Direk tarafından cevaplanması ile sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE