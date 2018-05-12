Kadınlar anneler günü eğlencesinde buluştu

Osmaniye Merkez’e bağlı Cevdetiye Belde Belediyesi ve MHP Belde Kadın Kolları tarafından hazırlanan etkinlikte, anneler gönüllerince eğlendi. Belediye Düğün Salonundaki programa çok sayıda davetli katıldı. Müzik eşliğinde eğlenen kadınlar, düzenlenen çekilişlerle de çeşitli hediyeler kazandılar. MHP Belde Kadın Kolları Başkanı Gülcan Hamkelek, tüm anneleri kapıda karşılayıp karanfil takdim etti. Konukları ile yakından ilgilenen Hamkelek, onların Anneler gününü kutladı. Eşi Nadire Gök ile birlikte programa katılan Cevdetiye Belediye Başkanı İbrahim Gök’te annelerin anneler gününü kutlayıp iyi eğlenceler diledi. Geç saatlere kadar devam eden programda, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE