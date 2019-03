Kadınlar Gününde Pedal Çevirdiler

Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Devlet Bahçeli Bulvarı 3’üncü etapta toplanan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kalabalık, balonlarla süsledikleri bisikletleriyle Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanına hareket etti. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla kollarına turuncu kurdele bağlayan bisikletli guruba, Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya’da eşlik etti. Etkinlikte Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Temsilciliğine ait çocuk römorklu tandem bisiklet ilgi odağı oldu. Römorkta seyahat eden down sendromlu çokçukların sevinçleri yüzlerinden okundu. Cumhuriyet Meydanında Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından konser verilirken, Vali Ömer Faruk Coşkun, diğer protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından havaya balon bırakıldı. Osmaniye Valisi Ömer Faruk, bura da yaptığı konuşmada, kadınların fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleri ile gönüllerde müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti. Kadınlar gününü kutlayan Vali Coşkun, “Bizler, kadınlarımızı ne kadar översek övelim medeniyetimiz kadın kimliği ile onların ayaklarının altına cenneti sererek gösterilebilecek en yüksek kıymeti göstermiştir. Kadınlarımız tarih boyunca, İstiklal ve İstikbal mücadelemizde daima ön saflarda yer almıştır. Devlet olarak kadına şiddetle mücadele konusunda mücadele sonuna kadar sürecektir. Kadınlarımızın hayat şartlarını daha da iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini, onların her alanda varlık göstermeleri adına elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın bilinmesini istiyorum” şeklinde konuştu. AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, kadınların birer emanet olduğunu kaydetti. Dayanışmanın, yardımın, beraberliğin ilk önce annelerden öğrenildiğine dikkat çeken Durmuşoğlu, “Zaman zaman kadınlarımız bir devletin kuruluşunda yer aldı, bazen de kurtuluşunda yer aldı. Nerede bir dayanışma, birlik beraberlik varsa arkasında mutlaka bir kadın vardır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımızı başımızın tacı yapmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi. Osmaniye AK Parti Milletvekili İsmail Kaya, bisiklet turu etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür ederek, kadınlar gününü kutladı. Belediye Başkanı Kadir Kara ise konuşmasında bütün kadınların, dünya kadınlar gününü tebrik ederek, “Bu günde, kadınlarımıza son yıllarda arttığını hissettiğimiz, her gün haberlerde izlemekten ar ettiğimiz, utandığımız, kadına şiddetin son bulmasını cenabı Allahtan niyaz ediyorum” dedi. Konuşmalardan sonra protokol üyeleri, kadınlara karanfil verdi, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ise vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE