Kadınlar, hem öğreniyor hem kazanıyorlar

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde giyim üretim kursuna katılan kadınlar, aldıkları eğitimle üretime katılıp, ürünlerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) destekli kurs, aile bütçesine katkı sağlamak isteyen ev hanımlarının ve emeklilerin büyük ilgisini çekti. Alanında uzman kişiler tarafından verilen kurslara katılan kadınlar, ürettikleri ürünleri, Toprakkale Halk Eğitim Merkezi’nde satışa sunuyor. Kursiyer Öğretmeni Ela Önder, Giyim Kursu olarak kurs çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 15 kadın kursiyerle, “Üreten ve kazanan kadınlar” sloganıyla giyim üzerine bez çanta, anaokulu kostümü ve buna benzer her türlü sipariş alıp ürettiklerini söyledi. Kurslarda yeni arkadaşlıklar edindiklerini belirten katılımcılar ise yaptıkları ürünleri sergileme imkanı bularak, sonrasında satışından elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sağladıklarını, her şeyden önce aktif ve sosyal bir hayatlarının olduğunu söylediler.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE