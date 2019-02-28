Kadir Kara, Mhp’li Kadınlarla Bir Araya Geldi

Cumhur İttifakının Milliyetçi Hareket Partisi’nden Osmaniye Belediye Başkan Adayı Kadir Kara, MHP Kadın Kolları ile bir araya geldi. Programa MHP İl Başkanı Melih Loş ve MHP Merkez İlçe Başkanı Ümmet Kaya ile birlikte katılan Başkan Kadir Kara, yemek öncesi masaları gezerek bayanlarla sohbet etti.

Bugünlere siz değerli bacılarımızın emekleri ve gayretleriyle hep birlikte geldiklerini ifade eden Başkan Kadir Kara konuşmasında; “Kadınların olmadığı, kadınların elinin değmediği hiçbir hareketin başarılı olabilmesi mümkün değildir” dedi. Hayatın her alanında kadınların büyük bir öneme sahip olduğunu ve yerel yönetimlerde de önemli derecede söz sahibi olması gerektiği düşüncesiyle hareket ettiklerini söyleyen Başkan Kadir Kara, gerek mecliste gerekse de belediye yönetiminde bunu gösterdiklerini dile getirdi. Kara; “Bugün itibariyle mevcut yönetimde 6 belediye başkan yardımcısının 4 tanesini kadınlar oluşturuyor. Belediye meclisimizin şuandaki listemizde ilk iki sırası kadınlardan oluşuyor.” Şeklinde konuştu.

‘GARA GARDAŞINIZ DESTEKLERİNİZİ BEKLİYOR’

Konuşmasının bir bölümünde Cumhur İttifakının Osmaniye Belediye Başkan Adayı MHP’li Kadir Kara, Gara gardaşınız desteklerinizi bekliyor diye seslenerek yemeğe katılan tüm bayanlardan destek istedi. Başkan Kadir Kara, “10 yıllık süreç içerisinde sizlerin desteğiyle ilimiz için en iyisini yapma gayretinde olduk. Bu süreçte eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir. Ancak önümüzde çok önemli bir seçim var. Ülkemizin bekası, birliği ve Osmaniyemizin geleceği için hep birlikte muktedir bir iktidar olarak 31 Mart seçimlerinden çıkmalıyız.” İfadelerini kullandı.