Kadirli Belediye Başkanı Tarhan, Dr, Bahçeli’yi ziyaret etti

Kadirli Belediye Başkanı DR Ömer Tarhan Ankara’da Hemşehrimiz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli yi Ziyaret Etti Başkan Tarhan yaptığı açıklamada Varlığı İle Onur Duyduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Ülkücü Milliyetçi Hareketin Lideri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyi Ziyaret Ederek Kadirlide Devam Eden Projelerimiz, Yapmayı Planladığımız Projeler ve Açılışlar ile ilgili Brifing Verdik. Atık Su Artıma Tesisi,Köprü, Muallim Bağ Mesire ve Piknik Alanı ve Kapalı Semt Pazarı Şehit Dul Yetimlere Bina,Modern Hayvan Barınağı,Mezarlık Kompleksi,Sülemiş Aile Mesire ve Çay Bahçesi ve 12 Adet Parkın Açılışını Sayın Genel Başkanımız yapacak.Nasip Olursa Genel Başkanımız Uygun bir tarihte Kadirlide yapılacağımız açılışlara Katılacağının müjdesini verdi.dedi

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