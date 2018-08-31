Kadirli Belediyesinden Kamuoyuna Duyuru

Kadirli belediyesi son günlerde vatandaşların imar affı ile ilgili dolandırıldığına dikkat çekerek bir duyuru yayınladı.

Kadirli Belediyesi Basın Yayın Bürosundan yapılan açıklamada şunlara yer verildi;

” Belediyemizin adı kullanılarak vatandaşlarımıza telefon açıldığı ve imar affı adı altında para istendiği yönünde bilgiler gelmektedir. Belediyemizin imar affı ile ilgili her hangi bir para talebi olmadığı gibi telefonla kimse aranmamıştır. Vatandaşlarımızın imar affı adı altında belediyemizin adını kullanarak para talebinde bulunan dolandırıcılara itibar etmemesini istiyoruz. Belediyemiz yada her hangi bir kurum telefon ederek para istemez. Kamuoyuna önemle duyurulur” denildi.