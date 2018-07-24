Kadirli Belediyesi’nden Kansu Küçükateş Mahallesinde Kaldırım Çalışması

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Fen Lisesi yanında kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Bu yıl içerisinde 25 Km Kaldırım yapılacağını söyledi.

Yeni yapılan yollarımız ile birlikte tüm mahallelerimizde öncelik arz eden yerlere göre kaldırım çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Başkan Tarhan ” Kadirlimizde kaldırım çalışmalarımız Şehit Kansu Küçükateş mahallesinde devam ediyor. Bu yıl 25 km kaldırım çalışması yapılmasını hedefliyoruz. Kaldırım çalışmalarımız öncelik arz eden yerlere göre 20 mahallemizde yapılacak. Çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması için gayret ediyoruz. İnşallah kaldırımlarımızın tamamlanması ile birlikte ağaçlandırma çalışmalarını da yapacağız” dedi.