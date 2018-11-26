Kadirli de 174 çiftçiye, 25 bin zeytin fidanı

Osmaniye’nin Kadirli İlçesinde, Atatürk Üniversitesi ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC)Ham Petrol Boru Hattı Şirketi işbirliği ile yürütülen “Geleceğe Doğru Bakmak-BTC Boru Hattı Boyunca Sürdürülebilir Kalkınma Projesi” kapsamında, 174 çiftçiye 25 bin 130 adet zeytin fidanı dağıtıldı. Bu kapsamda, İlçeye bağlı Kayasuyu, Kesim ve Yenigün Köylerindeki 1011 dekar arazi zeytin bahçesine dönüştürülecek. Düzenlenen zeytin fidanı dağıtım törenine Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, BTC Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Suna Ercan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı. BTC Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Suna Ercan, konuşmasında, BTC boru hattı güzergahında iyi bir komşu olmanın gereğini yerine getirmek için gayret gösterdiklerini ve yerel işbirlikleri ile etkili projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Suna Ercan, ayrıca bu tip projelerde sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu, önümüzdeki yıllarda bu çalışmaları izleyerek, geliştirme ve iyileştirme olanakları için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise BTC ile iyi bir işbirliği yaptıklarını, 2019 yılında da zeytin bahçelerinin korunması ve gıda güvenliğine yönelik olarak başlatacakları projelerde BTC’yi de yanlarında görmek istediklerini belirtti. BTC’ye teşekkürlerini sunan Sağlam, çiftçilere zeytin yetiştiriciliği hakkında kısa bir bilgi de verdi. BTC-Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya’da BTC boru hattı güzergahında yer alan yerleşim birimlerinde sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak üzere çeşitli projeler yürüttüklerini belirterek, bugüne kadar Osmaniye’de yaklaşık 90 bin zeytin fidanı dağıtıldığını ve böylelikle 3 bin dekar alanın zeytin bahçesine dönüştürüldüğünü ifade etti. Kaya, proje sayesinde bölgedeki kıraç arazilerin tarım ekonomisine kazandırılmasına katkıda bulunduklarını da vurguladı.

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