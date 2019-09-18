Kadirli Devlet Hastanesinde bir ilk

Kadirli Devlet Hastanesinde ilk kez mikroskobik kulak cerrahisi yapıldı. Kulağında duyu kaybı, ağrı ve akıntı şikayetiyle hastaneye başvuran 35 yaşındaki A.P. Kulak Burun Boğaz kliniğindeki tetkiklerinde, orta kulak ve kulak kemiği içinde iltihap tespit edildi. Kulak Zarı Onarımı (Timpanolasti) ameliyatı yapılmasına karar verilen A.P. Uzman Doktor Selman Doğantemur ve ameliyathane ekibinin katılımıyla hastanın ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr Hasan Öznavruz yaptığı açıklamada ; “Ameliyat öncesinde hastaya işitme testi ve tomografi çekilerek kulağın işitme durumu ve kulak kemiğinin iç yapısı ile ilgili bilgi edinilmesinin ardından, genel anestezi altında ağrısız bir şekilde yapılan ameliyatta, kulak çevresinde bulunan kas kılıfı(Fasya) ve kıkırdak gibi dokulardan faydalanılarak kulak zarındaki hasar onarılmıştır. Bu ameliyat sıklıkla kulağında kronik orta kulak iltihabı bulunan ve geçmişte geçirilmiş kulak travmasına bağlı kulak zarı yırtıklarının tamirinde de uygulanır” dedi. Sağlığına kavuşan A.P. ise ameliyatını başarılı bir şekilde tamamlayan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Selman Doğantemur ve ameliyathane personelleri ile tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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