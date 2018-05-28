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Kadirli Devlet Hastanesi’nde ‘Prenses Doğum’ uygulaması419 defa okundu

kategorisinde,28 May 2018 - 15:19 tarihinde yayınlandı
Kadirli Devlet Hastanesi’nde ‘Prenses Doğum’ uygulaması

Osmaniye’nin Kadirli İlçesinde, halk arasında ‘Prenses Doğum’ olarak bilinen ağrısız ‘Epidural Anestezi’ yöntemi ile doğumlar gerçekleştirilmeye başlandı. Bu uygulama yöntemiyle anne adayının normal doğum öncesinde bel kısmından epidural aralığa anestezik madde verilerek ağrının hissedilmesini engelleyen bir işlem olduğu, doğum sancılarının karın ve kasıkta sadece basınç olarak hissedildiği, ağrı ve acı hissedilmediği kaydedildi. Kadirli Devlet Hastanesi’nin başarılı Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Gökhan Sucu ve Uzm. Dr. Botakyez Erdoğan ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr.Nesrin Aksak ve ekibi Gebelere Prenses Doğum yaptırarak zorlu doğum evrelerinin mutlu bir şekilde aşılmasının sağlıyorlar. Hasta yakınları, doğum sancısı çeken bir annenin acısını dindirmek, aileye özlemle beklenen birinin katılmasını sağlamak için tıbbi hekimliğini sevgi, saygı, fedakarlık, şefkat ve hoşgörü ile harmanlayıp hastalarına şifa olarak sunan Opr.Dr.Nesrin Aksak’a ve tüm ekibine teşekkür edip, başarılar dilediler.

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