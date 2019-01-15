Kadirli Eğitim ve Kariyer Fuarı Bugün Düzenlendi

Kadirli Belediyesi tarafından “1. Eğitim ve Kariyer Fuarı” düzenlendi.

Kadirli Belediyesi Dr. Devlet Bahçeli Kültür Merkezinde düzenlenen 1. Eğitim ve Kariyer Fuarı’nın açılışını Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız yaptı.

Devlet Bahçeli Kültür Merkezinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, nüfusuna göre en çok üniversiteye öğrenci gönderen bir ilçe olarak eksikliği duyulan Eğitim ve Kariyer fuarını açmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyerek, “Gençlerimizin eğitim hayatlarına yön verecek tercihler hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla bu etkinliği düzenledik. Şehrimizde ilk defa düzenlenen bu fuarla birlikte gençlerimiz okulların olduğu şehirlere gitmeden burada bilgi ve fikir alışverişinde bulunacaklar. Bundan sonra da eğitim kariyer fuarları devam edecek olup önümüzdeki aylarda Kitap fuarını da açacağız” dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından açılan stantlar gezildi.

Gün boyu süren fuarda öğrencilere alanında uzman hocalar tarafından Kariyer, Planlama ve iletişim gibi konular hakkında bilgiler verildi.