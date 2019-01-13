Kadirli Eğitim ve Kariyer Fuarı Yarın Düzenlenecek

Kadirli Belediyesi tarafından yarın “1. Kadirli Eğitim ve Kariyer Fuarı” düzenlenecek.

Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, yaptığı açıklamada, “Bölgemizin ve ülkemizin eğitime en çok önem veren ilçelerinin başında gelen Kadirli’mizdeki öğrenciler, belediyemize önemli bir talepte bulunmuştur. Öğrencilerimiz, yoğun ve yorucu bir şekilde devam eden üniversite hazırlık sürecinde geleceklerine yön verecek ve kendilerini hayata hazırlayacak olan üniversiteleri tanımadan tercih yapmak istemediklerini ifade ettiler.

Belediye olarak bizlerde bu talep doğrultusunda ilçemizde ilki düzenlenecek Eğitim ve Kariyer fuarını tertip etme kararı aldık. 15 Ocak 2019 tarihinde ilçemizde bulunan Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür merkezinde düzenlenecek olan bu fuara katılıp, öğrencilere üniversitelerin tanıtımını yapma imkanı sunacağız. Gençlerimizin eğitim hayatlarına yön verecek tercihler hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz. Şehrimizde ilk defa düzenlenen bu fuarla birlikte gençlerimiz okulların olduğu şehirlere gitmeden burada bilgi ve fikir alışverişinde bulunacaklar” dedi.

Fuar katılımının tamamen ücretsiz olduğunu ve hiçbir üniversiten katılım ücreti ya da stant ücreti talep edilmeyeceğini belirten Başkan Tarhan, alanında uzman hocalarımız öğrencilerimize bilgi birikimlerini aktaracakları bilgilendirmeler de yapacaklarını söyledi.