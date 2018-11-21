Kadirli SHM’de Gebe Bilgilendirme Sınıfı Açıldı

Osmaniye’nin Kadirli İlçesindeki Sağlıklı Hayat Merkezinde (SHM) Gebe Bilgilendirme Sınıfı açıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde açılan okula, sağlıklı gebelik, sağlıklı doğum ve lohusalık hakkında bilgi ve hizmet almak üzere vatandaşlar davet edildi. Her kadının üreme sağlığı kapsamında gebelik, doğum, doğum sonu ve yenidoğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkının olduğunun belirtildiği açıklamada, “Anne adayını gebelik döneminde bilgilendirmek bir annelik hakkı olarak değerlendirilmelidir. Bu sebeple Bakanlığımız tarafından Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı yürütülmeye başlanmıştı. Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı kapsamında tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi,ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır” denildi. Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programının, anne adaylarının mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gebelik geçirmesi, doğum-doğum sonu lohusalık sürecini yaşaması, eşinin ve ailesinin de bu sürece katılmasını sağlayıp, normal doğuma özendirmek ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak amacıyla hizmete girdiği belirtilerek şöyle denildi: “Gebe Bilgilendirme Sınıfında anne adaylarına gebelik dönemi,doğum süreci ve doğum sonu dönemi hakkında doktor, psikolog, diyetisyen, ebe ve hemşirelerden oluşan deneyimli bir ekip tarafından bilgilendirme yapılırken, gebeliğin oluşumu, gebelikte oluşabilecek sorunlar ve çözümleri, gebelikte ve emzirme döneminde beslenme ve günlük yaşam aktiviteleri, doğum, doğum ağrısı ve baş etme yolları, lohusalık dönemi, anne sütü ve emzirmenin önemi, yenidoğan bakımı ve aile planlaması ile ilgili bilgiler verilmektedir.”

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