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Kadirli’de 25 kişiye, tekstil fabrikasında iş152 defa okundu

kategorisinde,04 Eyl 2019 - 15:23 tarihinde yayınlandı
Kadirli’de 25 kişiye, tekstil fabrikasında iş

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Osmaniye İl Müdürlüğü ile Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Biteks Tekstil firması arasında istihdam protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile firmada toplam 25 kişi, işbaşı eğitim programı kapsamında fabrikada işe başlayacak.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Yunus Emre Akalın, “Kadirli ilçemizde İstihdama sağladığımız destek devam edecek olup İstihdam Garantili İşbaşı Eğitim Protokolü ile toplamda 25 kişi, İplik Eğirme Operatörü mesleğinde 3 ay sürecek olan eğitimlerine başladılar. Elde edecekleri deneyim ile program sonunda fabrikada çalışmaya devam edebilecekler.” dedi. 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Biteks Tekstil fabrikasına yapılan ziyarete İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Yunus Emre Akalın, Şube Müdürü Deniz Aydın ile İş ve Meslek Danışmanı Yaşar Yiğitoğlu katıldı.

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