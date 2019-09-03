Kadirli’de 40 Kişiye İstihdam

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Osmaniye İl Müdürlüğü ile Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan JNR Tekstil firması arasında istihdam protokolü imzalandı. Firmada toplam 40 kişi, işbaşı eğitim programı kapsamında fabrikada işe başlayacak. İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Yunus Emre Akalın, “İstihdam Garantili İşbaşı Eğitim Protokolü ile toplamda 40 kişi, İplik Eğirme Operatörü ve Boyama Makinesi Operatörü mesleğinde 9 eylül tarihinde staj eğitimlerine başlayacaklar.” dedi. En az 2 sigortalı çalışanı olan özel sektör işyerlerinde uygulanan programda İŞKUR olarak katılımcıya net asgari ücret düzeyinde cep harçlığı verilmekte olduğunu kaydeden Akalın,, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderlerinin de ödenmekte olduğunu ifade etti. 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan JNR Tekstil fabrikasına yapılan ziyarete İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Yunus Emre Akalın, Şube Müdürü Deniz Aydın, İş ve Meslek Danışmanı Yaşar Yiğitoğlu katıldı.

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