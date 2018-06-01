Kadirli’de 700 kişi istihdam edilecek

Osmaniye’nin Kadirli İlçesinde faaliyete geçecek olan bir gıda firması, 700 kişiyi istihdam edecek. Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırım yapacak firmalara verilen “Yatırım Teşvik Belgesi” alan işyeri, personel ihtiyacı için çalışmalara başladı. İŞKUR Kadirli Hizmet Merkezi Müdürü Abdülhamit Yıldırım ile Ahmet Direk, firmayı ziyaret ederek ilçe istihdamına sunacakları katkıdan dolayı teşekkür etti. Ziyarette, İŞKUR yetkilileri, yatırım sürecinde personel ihtiyaçlarının temini için kurumsal olarak kendilerine destek olabileceklerini söyledi. İŞKUR heyeti, daha sonra Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde inşaatı devam eden ŞENPİLİÇ Gıda Fabrikası alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadirli Hizmet Merkezi Müdürlüğü aracılığı ile yapılan mülakatlar sonucu,700 kişilik istihdam süreci başlatıldığı kaydedildi.

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