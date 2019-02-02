Kadirlide MHP’den Coşkulu Açılış

Kadirli’de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Seçmen İletişim Merkezi coşkulu bir kalabalığın katılımı ile açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından Kur’an tilaveti ile Köprübaşı Kamil Kara Bulvarı’ndaki Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışı gerçekleşti.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Akif Ortak, 31 Mart’ta yapılacak olan seçimin Türkiye’nin bekası açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kadirli tarihinde üst üste iki dönem belediye başkanlığını kazanan Ömer Tarhan’ın ustalık dönemi için hep birlikte destek vereceklerini belirten Ortak, “Siyasi hareketin başında, Önce Ülkem ve Milletim, Sonra Parti ve ben diyen, ülkesinin ve milletinin menfaatlerini her zaman ön planda tutan hareketin liderinden, adaylarına kadar en temiz kadroyla milletimizin önündeyiz. 31 Mart’ta Milliyetçi Harekete oy verecek halkımız, aynı zamanda, kendisi için, ülkesi için, kutsal değerlerimiz için oy kullanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Milletinin sesi, Türkiye’nin nefesi olacaktır. Kadirli’ye yaptığı başarılı hizmetlerin devam etmesi için Allah izin verirse hep birlikte Belediye Başkanımız sayın Dr. Ömer Tarhan’a tam destek vererek seçimleri kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Coşkulu kalabalığın “Başkan Tarhan” ve “Kadirli Sevdi Bir Kere” sloganları arasında kürsüye gelen Kadirli Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkanı Adayı Dr. Ömer Tarhan ise konuşmasında 10 yılda yaptığı çalışmalar ve yapacakları birbirinden önemli projelerle ilgili bilgiler verdi.

Kadirli Belediyesi’nde yapılan ihalelerin canlı yayınlandığını ve istikrarın devamı için destek isteyen Başkan Tarhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yaptığımız çalışmalarla tekrar huzurunuza geldik. Kadirlimiz için yeni projelerle desteğinizi istiyoruz. İçerisinde kütüphanesinden konferans salonuna Kadirli’nin en büyük Camisini, külliyesini yapacağız. Görev yaptığımız 10 yılda çok önemli hizmetleri Kadirlimize kazandırdık. Kazandırmaya da devam edeceğiz inşallah. Şeffaf bir belediyecilikle hizmet veriyoruz. Allah izin verirse gelir ve giderimizi herkesin göreceği şekilde hizmet binasına asacağız. Veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Biz Kadirli’nin derdi ile dertleniyoruz. Allah’ın izniyle Kadirli’nin bütün sorunlarını birlikte çözeceğiz. Ustalığımızı herkesin görmesi için 31 Mart’ta destek istiyoruz. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Cenabı Allah hepinizden razı olsun.”

Programda, MHP MYK Üyesi ve Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı Ruhi Ersoy, MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk, İl Başkanı Ahmet Melih Loş ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara da birer konuşma yaparak Başkan Tarhan’a destek istediler.

Açılışa, önceki dönemlerde görev yapmış il, ilçe, Kadın Kolları, Ocak Başkanları, yöneticiler Milletvekili adayları, Aday Adayları, çevre il ve ilçelerden gelen İl ve İlçe Başkanları , belediye ve il genel meclis üyeleri ve kalabalık bir vatandaş katıldı.

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