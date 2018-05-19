Kadirli’de “Mustafa Yıldızdoğan” Gençlik konseri

Kadirli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Mustafa Yıldızdoğan konseri düzenlendi. Kadirli Belediyesi tarafından öğretmenevi yanındaki alanda düzenlenen konserde sahneye çıkan Mustafa Yıldızdoğan, sevilen türkülerini seslendiren Mustafa Yıldızdoğan, Ölürüm Türkiyem, Şehitler Ölmez gibi sevilen şarkılarının yanı sıra 15 Temmuz şehitleri için yazdığı Gittiler isimli şarkısını konsere katılan binlerce kişi ile birlikte söyledi. Konser esnasında Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan tarafından Yıldızdoğan’a yöreye özgü Karatepe kilim ve çiçek hediye edildi. Başkan Tarhan, yaptığı konuşmada, “Selam olsun Bandırma’ya, Selam olsun tayfalara, selam olsun Atatürk’e, selam olsun Kızıl Elma’ya, selam olsun Türk gençliğine” diyerek, Atatürk’ün izinde, gençliğin yanında Türk Milleti’nin ve Kadirlilerin emrinde hizmetlere devam edeceğini kaydetti. Kadirli olmaktan dolayı memnuiyetini anlatan Yıldızdoğan ise Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’a teşekkür ederek, “Kadirli’de olmak, sizlerle olmak bize onur verir, gurur verir. En güzel onur ve gurur ay yıldızlı bayrağın altında, minare seslerinin altında farklı düşünsek de, farklı baksak da aynı bayrağın altında ölürüm Türkiye’m diyebilmek en güzel şeref ve ödüldür. Bizleri sizlerle buluşturan çok değerli büyüğümüz, kıymetli insan Belediye Başkanımız sayın Dr. Ömer Tarhan ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Yıldızdoğan, yaklaşık iki saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere, MHP İlçe Başkanı M. Akif Ortak, Osmaniye Milletvekili ve Milletvekili Adayı Ruhi Ersoy, Osmaniye Milletvekili Adayı Alptekin Uçmak, Ülkü ocakları İl Başkanı Hasan Şahin Ceylan, Kadirli Ülkü Ocakları Başkanı Recep Gümüş, belediye ve il genel mecli üyeleriyle binlerce vatandaş katıldı.

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