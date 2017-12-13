Kadirli’de oklu kirpi avına 6 bin 164 lira ceza

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, nesilleri tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle avlanması yasak olan oklu kirpi avlayan 4 avcıya toplam 6 bin 164 lira para cezası kesildi. Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Koçlu köyü Karaçalı mevkisinde C.A.(18), B.A (30), İ.A. (17) ve R.A. (30) isimli şahısların, aşısız ve kimlik kartı olmayan pitbul kırması köpekle, avlanması yasak olan oklu kirpi avladığını belirledi. Gözaltına alınan şahıslara Kadirli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği tarafından her birine Bin 541’er lira olmak üzere toplam 6 bin 164 lira idari para cezası kesildi. Avcıların tüfeklerine ise el konuldu.

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